Natálie Grossová se nechala tetovat: Zpěvačka nám ukázala obrázek těsně pod prsem

"Je to decentní, hezký, možná do budoucna bude další," naznačuje možnost další návštěvy tetovacího salónu. "Líbí se mi to víc a víc. Maminka s tím je v pohodě, když to je v místech, která nejsou vidět jako třeba rukáv," prozrazuje.

Co určitě její tělo nebude nikdy zdobit, je jméno partnera. "Rozhodně ne. Nikdy nevíš, co se může stát. Nikdy bych si nenechala tetovat něco společného s partnerem jako jméno," dodala Natálie na výročním představení muzikálu Okno mé lásky, kde hraje. ■