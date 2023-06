Nechce zemřít nepolíbená: Dívka s rakovinou v posledním stadiu touží po prvním a posledním polibku od Harryho Stylese

Eden Lewis by si přála dostat pusu od Harryho Stylese. Mohlo by se tak stát na jeho koncertu v Cardiffu... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

„Nikdy jsem nedostala polibek. Chtěla bych, aby ten první byl od Harryho Stylese,“ říká britská teenagerka, která už o něj slavného zpěváka, který proslul díky kapele One Direction, pomocí sociálních sítí i požádala. „Splň umírající holce jedno velmi zvláštní přání.... První a poslední polibek,“ vyzvala dívka Stylese. Podle svých slov by se ovšem spokojila i s objetím. Styles se podle dostupných informací prozatím nevyjádřil.

Dívka, která svůj idol zbožňuje díky jeho rozcuchaným vlasům, jeho drzému úsměvu a kvůli tomu, že se nebojí být sám sebou, plánuje v červnu navštívit jeho koncert v Cardiffu a zřejmě doufá, že právě tam by mohlo dojít k jejich setkání a případnému políbení.

Eden byla rakovina diagnostikována v červnu 2020. Téhož roku podstoupila vyčerpávající chemoterapii a absolvovala operaci, během níž jí byl odstraněn 13 centimetrů velký nádor z pravého stehna. Poté dostala kovovou protézu a náhradu kolenního kloubu. Zanedlouho se ale rakovina vrátila. Nyní trpí terminální diagnózou osteosarkomu a nemoc se rozšířila už i do plic.

„Pokud by Harry Styles viděl můj příběh a políbil mě, bylo by to naprosto úžasné a já mohu zemřít jako šťastná holka,“ uzavřela Eden. ■