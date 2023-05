Těhotná Monika Leová si užívá další dovolenou snů. V bílých plavkách předvedla své rostoucí bříško

Monika Leová si užívá v Itálii. Foto: Super.cz/se souhlasem M. Leové

Monika Leová (31) si během druhého těhotenství užívá cestování naplno. Nejdříve si zaletěla do Vietnamu a Austrálie, teď se s rodinou autem dopravila do Itálie, kde si nenechala ujít ani přírodní lázně.

Bývalá moderátorka není z těch, které by v jiném stavu raději odpočívaly a nepouštěly se do větších akcí. I zprávu o svém těhotenství fanouškům oznámila právě z Vietnamu, kde byla se svým manželem a dcerou. Později si všichni ještě „přelétli“ do Austrálie za Moničinou sestrou. Po návratu do Čech se doma moc neohřála, znovu nasadila toulavé boty a s rodinou se tentokrát autem vydali do Itálie. Po cestě měl sice jejich obytný vůz problémy, nakonec se ale dostali do slunné země, kde si influencerka užívá každý okamžik.

Nejprve s rodinou procestovala známou oblast složenou z pěti městeček zvanou jako Cinque Terre, pak už se vydali dál na jih, kde v Toskánsku vyzkoušeli přírodní lázně se sirnými prameny. „Cascate del Mulino najdete nedaleko města Saturnia. Trochu jsem se bála, že budu z těchto přírodních lázní trochu zklamaná, protože mi to přišlo jako klasické instagramové místo. Ale ne. Jsou opravdu krásné a rochnili jsme se v teplé vodě skoro 3 hodiny. Běžte tam ale ráno, davy lidí vám ten jedinečný zážitek mohou pokazit,“ napsala Monika k sérii fotek, které má na svědomí její manžel Martin Košín a na nichž je zvěčněna v bílých plavkách. Nedávno prozradila, že tentokrát čeká kluka, a na jednom ze snímků si všichni fanoušci mohli její bříško prohlédnout v celé kráse. Tak se necháme překvapit, kam Monika zavítá příště. ■