Hrdý Indiana Jones. Harrison Ford dorazil na promoci adoptovaného syna, kterého do školy dopravoval vlastním letadlem

Harrison Ford a Calista Flockhart na promoci syna Liama. Profimedia.cz

Herečka Calista Flockhart nikdy neměla vlastních dětí, vždy si ale přála jedno adoptovat a její přání se splnilo rok předtím, než potkala Harrisona Forda, a to v lednu roku 2011. I on byl rád, že si ještě na starší kolena mohl užít přítomnost potomka a Liama adoptoval také. Calistu si vzal, když mu bylo 67 a Liamovi devět. Když byl syn v pubertě, chodil s ním jeho otec na sportovní akce a spekulovalo se o tom, jestli chlapec zvolí branži, kterou vykonávají oba jeho rodiče. Později se ale Liam přestal na veřejnosti s tátou objevovat a bylo téměř jasné, že se ve stopách slavných herců nevydá.

Teď byla po dlouhé době celá rodina zvěčněna na Liamově promoci na Amherst College in Massachusetts. Vysoká škola už se v minulosti jednou „proslavila“, a to když vyšlo najevo, že syn Indiana Jonese na rozdíl od svých spolužáků nedorazil na kolej vlakem ani autem, ale rodiče ho tam dopravili soukromým letadlem. A teď herci do Massachusetts dorazili znovu, aby si užili slavnostní chvilku se svým dvaadvacetiletým synem. Na obou bylo vidět, že jsou na svého syna hrdí, zvednutý mobil s fotoaparátem pak měla nejen herečka, ale také ostatní rodiče a hosté promoce, kteří si slavného Hana Sola ze Star Wars s jeho synem chtěli za každou cenu zvěčnit. A ten se tomu nebránil. Na to, jak to rodině slušelo, se podívejte do naší galerie. ■