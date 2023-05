Pepa Kůrka lituje účasti v Survivoru: S těhotnou partnerkou se přestěhoval do Ústí, vrací se k práci v zastavárně

Pepa Kůrka lituje účasti v Survivoru. Super.cz

S párem jsme se setkali na křtu párové aplikace, která ale vznikla nově, takže se museli s řešením problémů ve vztahu obejít bez ní. "Řešili jsme to dost špatně, protože jsme oba horké hlavy, takže jsme úplně vylítli, ale za den nebo dva se nám to rozleželo a řekli jsme si, že si chybíme. Doufáme, že se poučíme," promluvil za oba Pepa.

"My ten vztah nebrali ze začátku úplně vážně, že z něj něco může být. A když to začalo být vážnější a vážnější, hrozně jsme si lezli na nervy. Opravdu vážně jsme se rozešli jednou, ale jinak by se to nedalo ani spočítat," vyprávěl a v našem videu se pokoušeli shodnout na tom, kdy vlastně mezi rozcházením a scházením Angie otěhotněla. Málem se kvůli tomu pohádali i před kamerou.

Každopádně teď se oba těší na miminko a Pepa připustil, že ho mrzí, že s Angie nebyl během velké části jejího těhotenství a nechal na ní i rekonstrukci bytu v Ústí nad Labem, který zdědila po babičce a kam se pár přestěhoval. "Když jsem odjížděl, domluvili jsme se na tom, ale nevěděli jsme, že to bude až tak těžké. Znovu bych to neudělal," svěřil.

"Nebudu lhát, ze začátku jsem přemýšlela o tom, že skočím z mostu. Ale nakonec jsem to zvládla, myslím, že dobře a paradoxně nám to dost pomohlo. Myslím, že odjel v ten nejlepší čas, protože já a moje hormony to bylo něco strašného. Nevydržela jsem ani sama se sebou," doplnila Angie.

"Teď se zabydlujeme, bydlíme v Ústí, nastupuju tam i do práce, protože sám bych se sice modelingem a Instagramem uživil, ale pro tři by to byla nejistota. Vracím se k práci v zastavárně, kde jsem začal pracovat už za covidu, ale právě na pobočce v Ústí nad Labem," upřesnil Kůrka, kterému u partnerky neprošlo jméno pro syna Pepa. "Bude to Rafael Kůrka, přijde nám to cool," smáli se. ■