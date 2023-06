V šedesáti se cítí na třicet: Janek Ledecký je v neuvěřitelné kondici, nechodí ani k doktorovi

Janek Ledecký se v šedesáti cítí na třicet. Je v neuvěřitelné kondici, nechodí ani k doktorovi Super.cz

Loni oslavil šedesátku, ale pořád se cítí jako mladík. "Varovali mě, že to bude přelom, ale stále to nepřichází. Je to stejné jako před pětadvaceti nebo třiceti lety," řekl Super.cz zpěvák Janek Ledecký (60), který na pódiích řádí jako zamlada a v letní sezóně ho čeká přes čtyřicet koncertů.