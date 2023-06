Léto se blíží a komáři s ním! Zastavte je s venkovními odpuzovači Thermacell!

Komáři jsou otrava a obzvlášť venku je to někdy k nevydržení. Určitě to znáte – chcete si užít pohodové chvíle v přírodě, posedět na zahrádce (nebo před hospodou), zkrátka vychutnávat čerstvý letní vzduch. Pak se ale vyrojí nezvaní hmyzí návštěvníci, kteří by (také) rádi začali zvesela nasávat. Jak s nimi zatočit?

Revoluční ochrana před komáry funguje skvěle i na vaší zahradě Foto: DOLTAK s.r.o.

Thermacell se hlásí do boje Komáři jsou na vás vždy připravení – vy se ale taky můžete připravit na ně! Jak Thermacell funguje? DOLTAK s.r.o. A dokonce to jde bez elektřiny, bez zápachu i bez náruživého sprejování. Místo toho pro vás máme řešení, které je: · vysoce účinné

· dlouhotrvající

· bez zápachu

· bez postřiků

· a zdravotně nezávadné Stačí si pořídit jeden z vynikajících odpuzovačů řady Thermacell a komáři už si na vás nepřijdou. Je ale dobré poznamenat, že odpuzovač komáry nehubí, jen jim dá dobrý důvod se distancovat. Ekosystém a životní prostředí tak v žádném případě k újmě nepřijdou. Tajemství úspěchu Odpuzovače Thermacell využívají přenosné zdroje energie, které generují teplo a tím rozptylují odpuzovač po okolí. Účinná látka je bez zápachu a skrývá se ve vyměnitelných modrých polštářcích, které vydrží působit až 4 hodiny – poté ale stačí zasunout polštářek nový a jedete dál. Přístroje tak vytváří neviditelnou ochrannou zónu v okruhu 4,5 metru, do které se ani ti nejstatečnější komáří borci neodváží! Komáří zkáza na míru Thermacell je připraven postavit se svým bzučivým nepřátelům kdekoliv a kdykoliv. Popřemýšlejte tedy, kde odpuzovač vám bude vyhovovat, abyste byli chráněni co nejlépe. Odpuzovač komárů může snadno zastávat také funkci lucerny FOTO: DOLTAK s.r.o. Stolní odpuzovače pro příjemné posezení Skvělé řešení pro zahrádky, chaty nebo venkovní posezení, kde si chcete odpočinout, grilovat, něco popít – však to znáte! Stolní odpuzovače palivové zásobníky skrývají uvnitř, v některých pak najdete i tužkové baterky pro rozsvícení. Svým designem se navíc k venkovnímu nábytku náramně hodí. Odpuzovač kolem vašeho stolu vytvoří neviditelnou ochrannou zónu a vy se můžete veselit až do noci! 25m2 neviditelné ochranné zóny proti komárům FOTO: DOLTAK s.r.o. Ruční odpuzovače pro dobrodružnou výpravu Vydáváte-li se na delší výpravu a nechcete s sebou tahat baterky, ruční odpuzovač je jasná volba. I tento model funguje na bázi palivového zásobníku, který v přístroji zažehne jiskru. Teplo potom uvolní repelent v polštářku a rozptýlí ho kolem vás. Tato příruční verze je výborná pro rybáře, myslivce nebo zapálené turisty, kteří se rádi kochají. Kempingové odpuzovače pro zkušené zálesáky Pokud hodláte v přírodě trávit delší dobu a máte s sebou plynový vařič, není co řešit. Kompaktní kempingový odpuzovač totiž plynové kartuše využívá, takže se nemusíte tahat s baterkami nebo zásobníky. Jediné, co musíte doplňovat, jsou polštářky s repelentem, a ty se vejdou kamkoliv. Příznivci kempingu a dalších outdoorových aktivit si tady zkrátka přijdou na své! Konečně si užijete rybolov naplno. Bez jediného štípnutí FOTO: DOLTAK s.r.o. Proč do toho jít? Protože to funguje! Představte si, že je krásný den a vy sedíte v prodyšné neviditelné bublině, která vás chrání před bodnutím, bzučením a otravnými nálety vašich krvežíznivých sousedů. Nikdo si ničeho nevšimne a nikomu tím neubližujete. Jen vytváříte přirozenou bariéru, kterou můžete každé 4 hodiny obnovit. No nezdá se vám to jako skvělý nápad? Zapni Thermacell a po komárech se slehne zem!