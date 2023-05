Očipovali nejmenší českou zpěvačku: Magda Malá bojuje se srdečními potížemi

Magda Malá Foto: Se souhlasem M. Malé

Zpěvačce se silným hlasem berou část energie srdeční problémy. „Začaly mě omezovat srdeční arytmie. Nakonec mi kvůli tomu k srdci pod kůži zabudovali malý čip, který mě pořád hlídá, takže když zpívám, jsem aspoň klidnější,“ řekla Super.cz Malá.

„První arytmie, kterou mi zachytili, trvala 20 vteřin. Kdyby u jiného s rizikovými faktory jako cukrovka, kouření a podobně trvala půl minuty a bylo by jich víc, už by to mohla být dokonce i mrtvice. I když mi vysvětlovali, že mě se to netýká, udělalo se mi z toho stejně zle,“ přiznala Magda.

Profesor Petr Neužil z Nemocnice Na Homolce má v péči například i Martu Kubišovou (80), která ho chválí, kde může. On sám zase chválí Malou jako zodpovědnou pacientku. Místo většího monitoru, který doktoři obyčejně pacientům půjčují třeba na jediný den, jí až na tři roky zavedli miniaturní „trubičku“, která zaznamenává činnost srdce a lékařům informace posílá přes zabezpečený web.

„Když nemáte zajíce, tak nemůžete střílet. Abychom identifikovali diagnózu, se kterou Magdu budeme léčit, tak nejdřív musíme vědět, co to bušení jejího srdce způsobuje,“ prozradil Super.cz profesor Neužil. „Její srdce je strukturálně, stavebně úplně normální. Jen má arytmii. Našli jsme záznam, který je, řekněme, zajímavý. A teď jde o to, jestli jich bude víc, a pak případně na základě toho navrhneme léčbu,“ naznačuje, co bude dál.

„Nejatraktivnější léčbou arytmie je namapovat ji uvnitř a takzvaně ji odpálit. Je to cílená léčba. Přes cévy zavedeme elektrody a aplikací energie v místě, kde arytmie vzniká, ji odstraníme. Ještě v 70. letech se otvíraly hrudníky, to už teď nemusíme. A taky umírala úplně zbytečně spousta lidí, kterým bychom dnes už uměli pomoci,“ dodal pro Super.cz profesor Neužil. ■