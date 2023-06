Nejdřív fanoušci Billie Eilish nadávali, že je moc klučičí a teď, že je moc ženská. Jste idioti, vzkázala jim

Billie Eilish si libuje v různých stylech oblékání. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Zpěvačka už toho má ve svých jednadvaceti letech za sebou tolik, že by se o ní možná mohl natočit i životopisný film. V jedenácti jí byl diagnostikován Tourettův syndrom, v patnácti se proslavila písní Ocean Eyes, kterou napsal její bratr a pak už šla její kariéra strmě nahoru.

Zpěvačka se ale zároveň začala utápět v depresích a dokonce uvažovala o sebevraždě. Co se týče oblečení a vzhledu, vyzkoušela mnoho různých stylů, od vytahaného oblečení v chlapeckém stylu, přes různé bizarní kostýmy až k čistě dámskému způsobu oblékání a líčení.

A právě to už léta pobuřuje její fanoušky, kterým vadí, že se styl jejich idolu neustále mění. U jednoho z posledních videí, na kterém Billie s nafoukanými vlasy, make-upem a v tričku upozorňuje na své přednosti, se dokonce objevil komentář, že zaprodala svou duši.

A právě to byla nejspíš pro zpěvačku poslední kapka. „Prvních pět let své kariéry jsem strávila tím, že jste mě, vy blázni, kritizovali za to, že jsem moc chlapecká a oblékám se tak, jak jsem to dělala a konstantně mi radili, abych byla žhavější a víc ženská. Teď, když se konečně cítím dostatečně spokojeně na to, abych si oblékla cokoliv ženského nebo slušivého, řeknete mi, jak jsem se změnila a že jsem zaprodanec,“ vyjádřila se na sociální síti.

Ve svém projevu se pak nebála označit takové fanoušky ani tvrdším výrazem. „Jste opravdoví idioti. Já můžu být obojí. Nechte ženy existovat,“ napsala dále Billie a pokračovala dalšími slovy o tom, co všechno ženy mohou dělat a jaké mohou být. Spousta fanoušků zpěvačky se po tomto projevu postavila v komentářích na její stranu a dá se očekávat, že kritiků její vizáže teď bude výrazně méně. Tak snad si Billie konečně bude moci oddychnout a oblékat se tak, jak sama uzná za vhodné. ■