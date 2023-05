Tereza Pergnerová je pyšná na svého syna. Půl roku žije v Rakousku a je úspěšný v úplně jiném oboru, než je šoubyznys

Tereza Pergnerová promluvila o rodině Super.cz

V našem rozhovoru jsme se od vzpomínek na školní léta volně dostali i k jejím dětem, které si už nedostatkové zboží nejspíš ani nedokážou představit. "Já si tehdy džíny pečlivě skládala, dcera už je v klidu odhodí. Ale jinak to funguje jako za nás. Taky od nás mizí věci a objevují se jiné, s kamarádkami si je vyměňují, včetně mých. Ale je to povoleno. Myslím, že máme hezký vztah," míní Tereza, jejíž dcera začne studovat střední školu a jednou by chtěla být kriminalistkou.

Syn Samuel už z rodného hnízda vyletěl. Našel si práci v zahraničí. "Pracuje jako kuchař ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Rakousku. Snáším to od začátku dobře, přeju mu to a jsem ráda, že se rozhodl, protože teď po půl roce vidím, jak mu to ohromně svědčí a je spokojený. Je hodně po mně, je to pokorný kluk a postupuje krůček po krůčku," vyprávěla.

To, že potomci nekráčejí v jejích stopách ve světě šoubyznysu, kvituje s nadšením. "Zřejmě se vyplatilo to, že jsem je od toho držela a rozhodli se do toho světa nevstoupit. Ale kdyby se tak Natálka časem nakonec profilovala, tak ji samozřejmě podpořím. Ale jsem ráda, že tomu tak není," dodala.

Tereza aktuálně dokončuje nový projekt Ztracená rodina s TV Nova, pracuje také ve svém nadačním fondu. A poté, co provedli nutné práce po havárii v domě, začali s partnerem Jiřím Chlebečkem uvažovat o stěhování. I o tom promluvila v našem videu. ■