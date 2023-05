Kuchař Muraška z Holky na zabití a vrchní Kadlec z Kamaráda do deště. Herce zabil alkohol a radikální dieta kvůli lásce

Karel Augusta Foto: ČTK / Kratochvíl Jaroslav

Byl originálním představitelem prostých lidových typů, který své kreace obohacoval o charakterizační zkratku a civilní herectví. Karel Augusta (20. 6. 1935-30. 5. 1998), od jehož smrti uplyne nyní 25 let, původně ale hercem být neměl. Předpokládal, že se stane strojvůdcem nebo zemědělcem stejně jako jeho otec nebo strýc.

Mohl pracovat pro prezidenta

Rodina ale chtěla, aby studoval, a mladý Augusta tak nakonec absolvoval obchodní akademii. Těsnopis a psaní na stroji ovládal tak bravurně, že dokonce dostal nabídku z prezidentské kanceláře na pozici stenografa a písaře. „Možná proto, že jsem uměl hrát na klavír. Klávesa jako klávesa, má to stejný rytmus,“ uvedl v knižním rozhovoru Karel Augusta vypráví. Nezapomenutelný herec malých rolí uměl hrát také na flétnu, saxofon či kytaru.

Nomen – omen

K tomu, aby se stal komikem, ho ostatně předurčovalo jeho příjmení. Je to skoro neuvěřitelné, ale na začátku herecké kariéry byl Karel Augusta opravdu „augustem“ – klaunem a konferenciérem v německém cirkusu Aeros.

Poté, co vystudoval konzervatoř a následně i AMU, prošel několika oblastními divadelními scénami. Počátkem 70. let se dostal do rodné Prahy, kde svůj první velký úspěch sklidil v Divadle Na zábradlí. Herecké disciplíně ho tu naučil režisér Evald Schorm.

Vynikal i v malých rolích

Na rozdíl od jeviště mu film neposkytl zdaleka tak výrazné příležitosti. Lépe řečeno: nabídl mu jich hodně, ale většinou šlo jen o střední, malé nebo epizodní role.

I ty nejmenší postavy dokázal ale Augusta proměnit v takové, kterých si diváci zaručeně všimli – stačí připomenout jeho kuchaře Muraška z krimi Holka na zabití (1975), nedůvěřivého bratrance Ludvu z komedie Vrchní, prchni! (1980) nebo vrchního Kadlece z Kamaráda do deště (1988).

Uměl vzít za každou práci

Občas se ocitl bez angažmá, ale nikdy se neztratil. Při jedné z nucených pauz se například vyučil kuchařem. Když získal výuční list, vlastnoručně připravil hostinu, kam pozval kolegy a přátele. A poté si i několik kuchařů zahrál – stačí připomenout obdivuhodnou zručnost jeho Muraška z Holky na zabití. Augusta se nebál vzít za žádnou práci. Jednu dobu dělal na smíchovském zdymadle, kde se naučil pouštět lodě do komor, jindy pomáhal na salaši, v 90. letech prodával u stánku grilovaná kuřata a nějaký čas se živil jako skladník.

„Dieta“ ho stála život

Talentovaný Augusta se řadu let potýkal s problémy s alkoholem. Popíjet začal ještě během svého moravského angažmá. Na jedné straně mohl v hospodách čerpat inspiraci pro své role, na druhé straně ztrácel zábrany a ničil si zdraví. Nadměrným pitím si způsobil řadu malérů, jednou třeba prohlásil, že prezident Husák je vůl.

Pak se snažil sice krotit, ale jeho „pivní ďáblík“ ho prý pokaždé zlákal minimálně na deset kousků. Alkohol se nakonec stal jeho metlou. Vše vyvrcholilo v době, kdy se na „stará kolena“ zamiloval do mladé baletky a snažil se kvůli ní radikálně zhubnout. Vůbec nejedl, a když dostal hlad, nalil si suché bílé víno, aby ošálil žaludek. To samozřejmě nemohlo skončit dobře. Augustovi bylo pouhých 62 let, když zemřel na selhání ledvin. ■