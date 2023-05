Tomáš Klus promluvil o své ženě Tamaře. Páchnoucí oběť kvůli lásce

Tomáš Klus a jeho žena Tamara Michaela Feuereislová

Tomáš Klus (37) neustále opěvuje svou manželku Tamaru (35), a to z mnoha různých důvodů. Teď využil oslavy svých narozenin k tomu, aby se s fanoušky podělil o to, že se jeho žena klidně i obětuje pro to, aby byl její manžel šťastný.



Zpěvák před pár dny oslavil narozeniny a samozřejmě nechyběla ani rodinná oslava. A ta mu poskytla příležitost pro to, aby mohl opět vyzdvihnout kvality své manželky Tamary, která se stará nejen o jejich tři děti, ale pečlivě také o něj. Jako záminku ke zmínění jejích kvalit použil své oblíbené jídlo, které Tamara sice nesnáší, ale kvůli němu se obětovala. Svůj proslov přidal k fotce, na které oba koušou do langoše.