Zpěvačka Elizabeth Kopecká v Superchatu: Motal se kolem ní Jágr i Polívka, jak to s nimi měla?

Pozornost tato krásná brunetka strhla také proto, že je kamarádkou legendárního Jaromíra Jágra (51). Elizabeth nyní přijala pozvání moderátora Ondřeje Kočího (35) a o svém životě se rozpovídala v našem pořadu Superchat.

Jak je to tedy mezi ni a naším nejslavnějším hokejistou všech dob? Měli spolu někdy něco, co by přesáhlo přátelství? „Nikdy mě to napadlo s ním něco mít, musím říct upřímně. My jsme si od začátku sedli jako kamarádi, troufám si říct. Nedávno jsem zpívala na jedné akci, kde byl Jarda se svou přítelkyní Dominikou a my jsme si to strašně užili. Já tam zpívala a Jarda tam byl jako čestný host a pak mě Jarda s Dominikou hodili domů,“ smála se během rozhovoru Elizabeth.

Usměvavá zpěvačka je aktuálně bez partnera, to jí ale nevadí. Jak bylo řečeno, chce se teď naplno věnovat své kariéře. Nedávno vydala svůj nový singl a k tomu klip, který nese název Good Times, tedy dobré časy. „Ta píseň je o tom, že když se rozejdeme s přítelem, přítelkyní, tak máme tendenci vzpomínat na ty hezké chvíle. Ale! Je zapotřebí si vzpomenout na to, proč ten vztah skončil, protože naše paměť je selektivní, takže si pamatujeme mnohdy jenom to hezké,“ popsala zpěvačka poslání své nové písně.

Elizabeth Kopecká byla také jeden čas spojována s hercem Vladimírem Polívkou. Proč? To a více ze života této zpěvačky se dozvíte v našem Superchatu, který si můžete pustit tady ve videu nebo ve všech podcastových aplikacích. ■