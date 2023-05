Karlos Vémola promluvil o konci kariéry. Místo trénování se rýpe v hlíně, vyjídá ledničku a neví, co se sebou

Karlos Vémola promluvil o oficiálním konci kariéry. Herminapress

S prohrou je Terminátor vyrovnaný, Kincla vnímá jako právoplatného šampiona. Přesto přiznal, že se necítí úplně vyrovnaný po psychické stránce. Ač může na první pohled působit nezlomně.

„Přijímá se mi špatně, že stárnu a že ti mladý zobáky, který jsem dřív s přehledem porážel, už nejsem schopný porazit a dominovat nad nimi. Možná mi to něco naznačuje. Možná mi moje tělo něco říká,“ svěřil se Karlos Vémola otevřeně se slovy, že aktuálně neví, kam vlastně míří.

„Brečet asi nebudu, ale nevím, co se sebou. Byl jsem zvyklý trénovat 4x denně, měl jsem nějakou vizi. Měl bych si užívat dětí a domova a jezdím nakupovat růže, rýpu se v hlíně a okopávám záhony, protože nevím, co to se mnou je. Už ani lednici nezavírám, jím a sedím doma. Lela už chodí, a ptá se, jestli jsem se nezbláznil,“ řekl MMA bijec s tím, že se roky dřiny na jeho těle podepsaly a musí být pod pravidelným lékařským dohledem.

„Kvůli shazování, extrémní dietě a zápřahu mám velké imunitní problémy. Problémy s hladinou cukru nebo se štítnou žlázou. Tělo se nehojí tak, jak by mělo, a rány po operacích mám stále zhnisané,“ přiznal.

Pokud jde o další zápasy, chtěl by se utkat na blížícím se "nejkrásnějším turnaji roku", tedy na Štvanici. Na konci roku by se pak měl uskutečnit dlouho očekávaný odvetný zápas s Attilou Véghem, po kterém by chtěl Karlos oficiálně ukončit kariéru.

„Pokud bude mít Oktagon i Attila o ten zápas zájem, tak do toho nastoupím. Bude to takové to Grand finále a můj poslední zápas, kdy se s touhle velkou jízdou rozloučím. Pokud by mi k tomu Oktagon dal jako bonus navíc ještě Štvanici, budu vděčný. Ten poslední rok kariéry bych si užil na maximum, v závěru roku bych dal 4 zápasy, ať už dopadnou, jak dopadnou,“ překvapil svými slovy Karlos, který by ovšem s bojovými sporty úplně nesekl.

Po ukončení profesionální kariéry by se chtěl věnovat nadějným talentům. „Po zápase s Attilou se prostě budu věnovat jiným věcem. Výchově mladých a nových talentů, výchově svých vlastních dětí a trávení času s rodinou. Mě už žádný velký bohužel nečekají a plácat se v tom nebudu,” uzavřel Karlos Vémola. ■