Lidé si myslí, že se navzájem požíráme: Šéf Clash of the Stars řekl, jak vychází s Ondřejem Novotným

Tomáš Linh Le Sy má za sebou kariéru profesionálního bojovníka. Dříve zápasil také pod organizací Oktagon MMA, avšak tuhle cestu se rozhodl kvůli organizaci Clash of the Stars, kde je promotérem, přerušit. Dalšímu profesionálnímu zápasu by se ovšem nebránil, a to například odvetě s Tadeášem „Mawarem“ Růžičkou, jak prozradil v pořadu Superchat.

Lidé často diskutují o tom, že si Clash of the Stars konkuruje s organizací Oktagon MMA, která má pod svými křídly profesionální zápasníky. Opak je ale pravdou, a také s šéfem Oktagonu MMA Ondřejem Novotným je Tomáš zadobře.

„S Ondrou jsem byl nedávno na přátelské schůzce. Vzájemně se respektujeme a já jeho práci obdivuji. Vždy jsem k němu vzhlížel jako k tomu šéfovi, který ví, co dělá. Stále to tak je a stále se od něj mám co učit. Lidé si možná myslí, že se můžeme požírat navzájem a konkurovat si. Mohlo by to tak být, kdybychom měli galavečer v jeden den, ale nikdy to tak nebude. Vyhýbáme se tomu, aby se naše turnaje vzájemně křížily. Naopak si myslím, že vedle sebe můžeme růst. Když porosteme my, tak i Oktagon a naopak,“ svěřil se nám Tomáš Linh Le Sy, který na turnajích Clash of the Stars často potkává známé tváře Oktagonu.

„Cílová skupina je většinově jiná, ale fanoušci se částečně přelívají. Naši se dívají na Oktagon, kde mají své bojovníky a hrdiny. A fanoušci Oktagonu zase mohou koukat na jinou show,“ vysvětlil promotér organizace Clash of the Stars, jejíž zápasy navštěvuje David Kozma nebo Karlos Vémola, který už v jednom z rozhovorů s úsměvem naznačil, že by se důchodu díky Clash of the Stars nemusel bát.

Avšak žádná oficiální nabídka na zápas pod křídly této organizace zatím nepřišla, a ani se o ní neuvažuje.

„Nikdy neříkej nikdy, ale o ničem konkrétním nepřemýšlíme ani my, ani Karlos. Má před sebou obrovský zápas s Attilou Véghem, který lidi bude zajímat. U mě osobně nevím, co by se muselo dít, abych se na to nedíval. Karlos se vůbec neblíží tomu, aby zápasil v Clash of the Stars,“ ujasnil Tomáš Linh Le Sy. ■