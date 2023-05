Romantika v Krkonoších: Lucie Křížková měla po dvou letech manžela jen pro sebe

Lucie Křížková vyrazila s manželem do Krkonoš. Foto: archiv L.Křížkové

Je to už více než pět týdnů, co si krásná moderátorka Lucie Křížková (38) po dvou letech odvezla domů svého manžela jachtaře Davida Křížka. Ke konci dubna byl na podmínku propuštěn z vězení. Těsně před tím, než se dostal na svobodu, nám Lucie prozradila, jaké mají plány, až nastane tento den.

„Manžel o tom samozřejmě už hodně dopředu přemýšlí, co bude, až bude venku, a byl by rád, kdyby mohl být s každým členem naší rodiny a strávit s ním čas sám,“ svěřila se tehdy Super.cz.

A jak sympatická moderátorka řekla, tak se také stalo. Manžel tráví čas se svými dětmi, jak jen to jde, a nyní přišla řada i na Lucku. Konečně mohla mít manžela na dva dny jen pro sebe a užít si naplno vše, na co manželé čekali po dobu odloučení. Vyrazili si do Krkonoš.

„Když vás rodina a přátelé podpoří a máte volný víkend bez dětí, je třeba toho řádně využít. Zdolali jsme pár vrcholů. Nachodili 50 kilometrů. První den z Medvědína k Vrbatově boudě, přes Pančavský vodopád k Labské boudě, prameni Labe a zpátky dolů do Špindlu. Druhý den ze Špindlu na Kozí hřbety, přes Luční boudu a Úpské rašeliniště na Sněžku, pak zpátky přes Výrovku do Špindlu,“ napsala Lucie Křížkové k fotce, na které je poznat, jak moc je nyní šťastná a spokojená. ■