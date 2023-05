První rozhovor s Kuchařovou po kauze s exmanželem: Vidíte sami, co dělá Ondřej poslední dny. Předala jsem to právníkům

Taťána Kuchařová se poprvé na kameru vyjádřila ke kauze s exmanželem Brzobohatým. Super.cz

Do poslední chvíle jsme si nebyli jistí, zda Táňa, která pobývala v zahraničí, vůbec na akci dorazí a bude ochotna mluvit na kameru. "Byla jsem na dlouho plánované cestě. O všem jsem se dozvěděla tam, o celém tom výbuchu. Nebyl to žádný úprk a žádné utíkání. Nemám důvod," řekla Super.cz.

Miss World 2006 si stojí za svými prohlášeními, které zveřejnila na sociálních sítích, kde uvedla, že s posláním žaloby o církevní anulaci svého manželsví s Ondřejem Brzobohatým do bulváru, nemá nic společného. "Dvakrát jsem to naprosto dementovala. Bulvár otiskl něco naprosto bez mého vědomí. Nikomu jsem neposkytovala nic ke zveřejnění. Vyjádřila jsem se k tomu a už se nechci opakovat," prohlásila.

Vrátili jsme se i k tomu, kdy jsme i my zveřejnili názor právníka, který tvrdí, že to, že se Brzobohatý ke kauze podrobně a s intimními detaily vyjádřil, může poškodit naopak modelku. "Předala jsem to svým právníkům a budeme postupovat další kroky," nevylučuje ani Kuchařová, že věc bude dál řešit.

"Pro mě je zásadní to, co jsem vždycky chtěla, což je anulace našeho církevního manželství. O tom Ondřej věděl od začátku, slíbil na tom spolupracovat, slíbil mluvit pravdu. To je mým jediným záměrem. Anulace je neveřejná věc, on to vytáhl ven a udělal z toho veřejnou věc. Vidíte sami, co dělá poslední dny. Já jsem si přála anulaci a to je mým jediným cílem a záměrem," dodala. A na poslední otázku, zda celá kauza může poškodit i její charitativní práci, poukázala na právě probíhající akci. ■