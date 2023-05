„Je toho na můj žaludek vážně příliš“: Brzobohatý podává žalobu na Kuchařovou

Taťána Kuchařová a Ondřej Gregor Brzobohatý se setkají u soudu. Michaela Feuereislová

Brzobohatý se rozhodl na svou exmanželku podat žalobu za pomluvu. „Už se v rámci kauzy Kuchařová vs. Brzobohatý útočí i na mou rodinu a celá záležitost tím klesá pod tu nejnižší úroveň veřejného praní špinavého prádla,“ uvádí hudebník ve svém prohlášení.

„Mou podmínkou pro zveřejnění rozhovoru, při kterém jsem byl s obsahem církevní žaloby konfrontován, bylo, abych se i přes logickou dedukci - kdo stál za podstrčením veškerých materiálů Blesku - s naprostou jistotou utvrdil v důkazech, které by vedly přímo k Taťáně. To se stalo! Viděl jsem na vlastní oči vše, co jsem vidět musel, abych si byl jistý, že mé obvinění Taťány z tohoto činu může, a hlavně by mělo spatřit světlo světa,“ uvedl.

„Daň za to byly nepříjemné intimní otázky týkající se lživých a skandalizujících obvinění v žalobě, na které jsem otevřeně odpovídal. Nikdy bych nenechal rozhovor s ukázáním na viníka zveřejnit na základě domněnky, nebo pokud bych si nebyl stoprocentně jistý, že právě Taťána Kuchařová je tím, kdo žalobu úmyslně zveřejnil. A ano, poskytnutí takového dokumentu médiím se rovnou počítá jako samotné zveřejnění, kterému jsem se já zkrátka už musel bránit. Tenhle fakt žádná právnická klička nevyvrátí,“ zveřejnil.

„I přesto, že pravda vyšla najevo, Taťána ji dál bezostyšně popírá ve svých lživých prohlášeních psaných evidentně advokátní rukou, ve kterých se snaží vinu hodit na mě a od podstaty věci odvést pozornost,“ uvedl důvod, proč se rozhodl podat na bývalou ženu žalobu.

Závěrem řekl, že nerozumí tomu, proč situace dospěla do tohoto stadia. „Přijde mi to absurdní a zbytečné a je mi to líto.“

Kuchařová se už několikrát distancovala od toho, že by znění žaloby médiím poskytla ona. Mimo jiné uvedla, že to není v jejím zájmu.

„Mým jediným cílem bylo, a i nadále je, anulovat náš církevní sňatek. Soud teprve proběhne a je neveřejný. Zveřejnění žaloby je porušením církevních předpisů, kterým strana oslabuje svou pozici v rámci řízení. Zveřejňovat jakékoli detaily je tedy proti smyslu tohoto řízení a jen bych tím mohla ohrozit cíl, který sleduji,“ brání se Kuchařová. ■