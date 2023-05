S Kanyem Westem procestovala svět, nyní exotická tanečnice vtrhne do ZOO. Zaskočí hlavně Míšu Tomešovou

Jessica Monteiro FTV Prima

„Z produkce mi zavolali, že hledají etnický typ herečky, ale víc informací jsem o příběhu neměla,“ přiznává Jessica, která se až po obsazení dozvěděla, co ji čeká. „Přijedu z Afriky a neměla bych moc dobře umět česky, obrátím se na Romana a doufám, že mi pomůže. S sebou mám i dceru Abebi. To, že se objevím, rozhodně Adélce radost neudělá. Ale protože má dobré srdce, dopadne to…“ prozrazuje svůj děj seriálová Naomi.

„Moc jsem se na první den těšila, ale byla jsem hrozně nervózní. Jsem velká trémistka, takže ten první den byl opravdu ve velké nervozitě. Pak to ze mne naštěstí celkem opadlo. Roman Zach je úplně úžasný a Míša Tomešová, která hraje jeho Adélku, je moje dlouholetá kamarádka. Jelikož seriál nesleduji, tak jsem ani nevěděla, že tam hraje, a byla jsem mile překvapena,“ popisuje první natáčení v seriálu exotická kráska, jejíž tatínek pochází z Guiney-Bissau a maminka je Češka.

Jessica od dětství miluje tanec a ten jí přihrál do života jedinečnou šanci, být po boku amerického rappera Kanya Westa (45) při jeho světové tour. „Byl to největší zážitek mého života. V okamžiku, kdy jsem byla na castingu a když to nakonec klaplo, jsem vůbec nevěděla, do čeho jdu. že to bude tak obrovská show. Do té doby jsem nikdy s takovou produkcí nespolupracovala. Polovinu té tour si vůbec nepamatuji. Byla to taková euforie, první koncert mám totálně v mlze. Vešla jsem na stage a spustila autopilota. Bylo to tak obrovské. Nakonec jsem ty tour odjela tři.“

Kdyby ji dnes někdo v noci probudil, odtančila by to. „Jasně, nedávno jsem to zkoušela. Ale už nejsem tak mladá, jako předtím, tak jsem se lehce zadýchala,“ směje se.

Dnes se Jessica živí jako herečka, natáčí reklamy a ani tanci se nebrání. „Ten taneční svět se začal protínat s tím hereckým. Docela dost se živím natáčením reklam. Dělám to odmalička, protože jsem holt typ, který tu, když jsem začínala hrát, moc nebyl. Později jsem se dostala do seriálu a teď se to veze. Překvapuje mě, že dost často hraju postavu, která se jmenuje Kateřina, takže kromě ZOO, kde teď hraju někoho z Konga, nebo odkud, tak většinou hraju Češku,“ směje se Jessica a jedno přání má.

„Miluju pohádky, takže můj sen je třeba nějaká královna, to by mi vůbec nevadilo. A možná ještě, ovšem z druhého soudku, bych si klidně zahrála něco opravdu temného, abych si musela sáhnout na dno,“ uzavřela. ■