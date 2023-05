Ex Shakiry Gerard Piqué si vystavil novou fotku s přítelkyní. Takovou smršť hejtů a výhrůžek určitě nečekal

Shakira se může jen smát tomu, jak lidé reagují na fotku jejího ex s přítelkyní. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Zdá se, jako by si své nové vyznání lásky Gerard Piqué snad přesně naplánoval na první výročí rozchodu se Shakirou. Na začátku června roku 2022 totiž začala média poprvé spekulovat o tom, že mezi ním a jeho ženou Shakirou, se kterou má dva syny, není všechno růžové. Důvodem mělo být to, že zpěvačka přišla svému milému na nevěru. Jen o pár dní později prasklo, že se pár skutečně rozešel, a bylo jasné, že pro Shakiru byla Piquého nevěra kudlou do zad.

O svém ex a jeho partnerce veřejně mluvila ve zlém, dokonce o nich napsala píseň a při každé příležitosti se nechala slyšet, jak moc ji zrada bolí. Po jednom z jejích posledních vystoupení v televizním pořadu ale došla trpělivost otci jejího ex a nechal ji údajně vystěhovat z rodinného domu v Barceloně, kde se syny žila. Zpěvačka se pak raději odstěhovala do Miami.

Ani tam ji ale obraz jejího ex s novou ženou nepřestane pronásledovat. Gerard Piqué si totiž před pár dny na sociální síť umístil teprve druhou zamilovanou fotku s Clarou, která je podobná té první. Jak se ale zdá, lidé i přes mnohá osočování fotbalisty ze strany Shakiry stále zůstávají na její straně a Piquému jeho romanci dali pěkně „sežrat“.

„Piqué předvádí svou přítelkyni a Shakira své děti. Očividně je velký rozdíl mezi jejich životními hodnotami,“ píše jeden. „Co vás dva přimělo myslet si, že tenhle vztah zrozený z nevěry skončí něčím dobrým?“ ptá se další. „Nikdo kromě tebe ji nechce. Snad toho nebudeš litovat. Karma existuje,“ přidává se další. „Všechno na tomto světě bude splaceno. Ten den přijde,“ dokonce páru vyhrožuje jiná sledující.

Mnoho dalších k příspěvku přidává fotografie nebo gify se Shakirou, píšou, že se jim líbí více, nebo dokonce přidávají gify znázorňující zvracení. Pozitivních komentářů je na stránce v tomto případě skutečně jako šafránu. Je tak pravděpodobné, že další snímek páru se asi na sociální síti fotbalisty jen tak neobjeví. ■