Co se dělo v zákulisí Survivoru? Jehovista Martin vynesl informace, které se Nově líbit nebudou

Martin Konečný TV Nova

Druhý nejúspěšnější muž reality show Survivor Martin Konečný prozradil, co mu na soutěži nejvíc vadilo a přišlo mu nefér. Vynesl tak zákulisní informace, které neměl nikdo vědět. Podle Martina totiž měli někteří soutěžící k dispozici zubní kartáček.

V Survivoru nemají soutěžící mít žádné hygienické pomůcky, jediné, co je povolené, jsou potřeby pro ženy, pokud mají menstruaci. Nyní to ale vypadá, že realita byla na opuštěném ostrově jiná.

"Pět šest lidí mělo k dispozici zubní kartáček. Andrejka, Pepa, Kulhy, ten měl zánět, Johanka měla zlomený zub a Karolína. Hlavně Hrdinové. Ti, co měli rovnátka, ti dostali kartáček. Když jeden má zubní kartáček, tak proč ho neměli všichni?! To mě štvalo, ta nespravedlnost. Někdo mohl, někdo ne. Jeden měl povoleno si vyčistit zuby, druhý ne. To je obrovsky nefér," postěžoval si Martin Konečný v živém vysílání moderátorovi Survivoru Ondřeji Novotnému.

Soutěžící přitom nesmějí vynášet interní informace z organizace Survivoru, a ani Novotný nechtěl do tématu zabředávat a smetl ho ze stolu. "Říkal jsem to stokrát, Survivor stejně jako život není o tom, že je spravedlivý. Říkáš hovadiny, Martine. Že si někdo vyčistil zuby? To ti vadí? Ty jsi tam tři měsíce a vytáhneš, že si někdo vyčistí zuby," nechápal Novotný Martinův monolog.

"Kde je spravedlnost, že jsi zůstal ve hře a šest dní ses jí kvůli nemoci nezúčastnil?" dodal Novotný, který zároveň vysvětlil, proč si myslí, že Martin reality show nevyhrál. Podle Novotného je to kvůli špatné sociální hře. ■