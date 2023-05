Šéf Clash of the Stars chce bitvu velkých celebrit: Ženy chtějí zápasit s muži, za tuhle hranici ale nezajdeme, říká

Promotér organizace Clash of the Stars byl hostem v pořadu Superchat. Super.cz Superchat

Ještě před dvěma lety by promotér organizace Clash of the Stars zřejmě nevěřil, jak velký úspěch bude tento koncept v Česku mít. Často kontroverzními a bizarními zápasy tady zkrátka zaplnil díru na trhu.

„Vzniklo to před necelými dvěma lety. Trénuji v Polsku, kde už fungují podobné organizace, kterým se daří. A k nám do gymu jezdí lidé, kteří se k tomuto sportu dostali právě přes influencery, kteří tam zápasí. A tak nás s týmem napadlo to vytvořit v Česku, abychom byli my těmi, kdo to tady rozjedou, a chytlo se to,“ svěřil se Tomáš Linh Le Sy pro Super.cz.

Velký zájem ze strany fanoušků byl znát, i co se týče vstupenek na nadcházející pátý galavečer, který byl vyprodaný za necelé dva dny. I proto je již jasné, že se turnaje budou brzy odehrávat také v pražské O2 areně.

Pátý galavečer opět nabídne spousty zajímavých a vyhrocených zápasů. Největší zájem je o bitvu mezi bizarním influencerem Tadeášem Veselým a profi bijcem Tadeášem „Mawarem“ Růžičkou, kteří se utkají za speciálních pravidel. Také proběhne první titulový souboj mezi Markem Valáškem a Tomášem Křižanem. Diváky zajímá také bitva dvou vzrůstově handicapovaných zápasníků a nevidomého influencera Dragunova, který jde do klece se „zdravým“ influencerem Dannym z TV Twixx.

V Clash of the Stars se zkrátka ve fantazii a originalitě meze nekladou. Přesto má organizace danou hranici, za kterou nevkročí.

„Zápas mezi ženou a mužem je ten mantinel. Nabídek, hlavně od žen, které chtějí zápasit s muži, je spousty. Jsou mezi nimi také profi bojovnice nebo kulturistky. Nechceme toho muže vystavovat tomu, že bude bojovat se ženou, protože by nemohl vyhrát. Buď jako chlap porazí ženu, což je hrozné. Nebo prohraje s ženou, což je také hrozné,“ vysvětlil promotér.

Zápasům předchází bouřlivé tiskové konference nebo předzápasové rozhovory, na kterých často létají skleničky i židle vzduchem. Všechna setkání tak občas působí, jako by se řídila dle nějakého scénáře, opak je ale pravdou.

„Scénář tam není, bojovníci do toho jdou s tím, že to vyhrotí. Všichni ví, že to ty zápasy prodává, a pokud na ten svůj zápas chtějí upozornit, tak na sebe musí strhnout pozornost. Holky se před zápasem třeba líbaly a obletělo to svět. Těch způsobů, kterými zaujmout, je spousty,“ řekl bývalý zápasník Oktagonu s tím, že nemá strach, že by se situace na tiskovce nebo zápase někdy zvrhla. Ač se už jednou potýkali se zásahem slzným plynem, který použil Aleš Bejr.

„Strach nemám, ale ta atmosféra je hodně vypjatá. S Alešem to byla hrozná situace a úplně tomu nešlo zabránit. S každým galavečerem zvyšujeme počet členů ochranky, aby bylo vše v pořádku. O bezpečnost diváků je postaráno,“ upozornil.

Tým Clash of the Stars již má ve hře další zajímavá jména, která se v nadcházejících zápasech utkají. Sám Tomáš Linh Le Sy by do klece rád dostal i známé hudebníky.

„Velké jméno se na některých z galavečerů potvrdí. Mně osobně by se velmi líbil zápas mezi Calinem a Benem Cristovaem. Oba jsou dobří sportovci v rámci bojových sportů a myslím si, že je to reálné domluvit. Někdy v budoucnu se o to pokusíme, tak doufám, že se brzy spojíme a něco vymyslíme,“ dodal Tomáš, kterého čeká zápas s Alešem Bejrem. Také by se ovšem nebránil odvetě s Tadeášem „Mawarem“ Veselým, se kterým se utkal pod organizací Oktagon MMA. ■