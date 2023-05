Stejná Sporty Spice jako před pětadvaceti lety: Mel C v podprsence a teplácích roztančila festival

Mel C v roce 1998 a čtvrtstoletí poté... Foto: Profimedia.cz/Super.cz

Melanie Chisholm opět dostála své přezdívce Sporty Spice, když se objevila na podiu ve sportovní podprsence a červených teplácích a odzpívala své zřejmě nejslavnější hity I Turn to You a Never Be The Same Again. Melanie zůstala věrná sportovnímu oblečení stejně jako posilování, díky němuž se pyšní vypracovaným svalstvem nejen na břiše a pažích.

Teplákovka ovšem není pouze její ‚koncertní kostým‘, dává jí přednost i v osobním životě. Sportovně založený je očividně i její současný partner Cassius Colman, s nímž se poprvé setkala už v roce 1998, kdy byla s kolegyněmi ze Spice Girls na vrcholu slávy. Pár s pohledným majitelem galerie Nelly Duff’s v Londýně tvoří ale teprve čerstvě.

„Mel a Cassius si užívají vzájemnou společnost a randí v Londýně. Všechno jde dobře a zdají se být opravdu šťastní. Mel je neskutečně zaneprázdněná kvůli své knize, jako DJka a tak dál. Zbytek času se snaží věnovat své dceři Scarlett, a tak jí nezbývá moc času na vztah,“ prozradil však zdroj ze zpěvaččina okolí deníku The Sun. ■