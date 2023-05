Tajemství minišatů a maxikozaček Lucie Bílé: Zpěvačka má stejnou stylistku jako slovenská prezidentka Čaputová

Lucie Bílá má stejnou stylistku jako slovenská prezidentka Čaputová. Super.cz

Lucce to seklo v její aktuálně oblíbené kombinaci mini a vysokých kozaček. "Ta barevnost mě baví. Velmi si vážím prostředí, do kterého jsem pozvaná. A vždycky to beru s velkým respektem. A to světlé oblečení mě také baví. Vždycky jsem měla šatník úplně celý černý, ale jak mám teď to krásné období, začíná se to blyštit barvami," vysvětlovala. "A v mini se cítím dobře. Mám pěkné nohy, tak co," řekla Super.cz.

V našem videu nám prozradila, že minišatů a maxikozaček i různých sak, které vypadají podobně jako to, které oblékla na rozhovor, má doma desítky v různých barevných variacích. To, jak se oblékne, řeší se stylistkou. "Mám celý tým šikovných lidí, ale oni dělají to, co chci já. Nenechám na sebe navléknout něco, v čem se necítím," smála se Lucka, která vyzdvihla i spolupráci se slovenským návrhářem Borisem Hanečkou.

Ze Slovenska za ní jezdí i stylistka Sandra Žigová, mimo jiné se starala i o styling prezidentky Zuzany Čaputové. "Vždycky jí zavolám a ona má větší přehled o tom, co mám doma v šatníku než já. Jednou za čas přijede s několika obřími hokejovými taškami, já z toho vybírám a potom to oblékám podle příležitosti," vysvětlovala zpěvačka.

Občas si ale vezme i nějaký starší kousek, což bylo právě při vystoupení pro Rádio Blaník. "Tu bundičku mám asi pětadvacet let, tak jsem si s ní zavzpomínala na 'kdysi'. Ale do 'kdysi' bych se nevracela. Je mi dobře teď. Ale měla jsem i krásná období, i když v několika písničkách zpívám, že jsem neměla vždycky život jako pohádku. Ale teď to jako pohádka je. Jsem šťastný člověk," dodala Lucie.

Ta už se těší, až bude mít doma i svého partnera Radka. "Má za sebou druhou operaci, zvládá to skvěle. Nechápu to, ale i v den operace se staral, jestli něco nepotřebuju já. Myslím, že mám kliku. Ještě je v Nemocnici Na Homolce a nesmí pospíchat domů, protože ta operace byla velice náročná. Starají se tam o něj dobře," uzavřela. ■