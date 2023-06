Slepičí polévku nevaří: U Klusových se mají slípky jako v bavlnce. Tamara popsala, jak vypadá jejich chov

Tamara Klusová probrala domácí chov slepic. Super.cz

"Lidstvo sice udělalo pokrok v technologiích, ale menší v oblasti chovu hospodářských zvířat, kde to stále ještě vypadá, jak to vypadá," míní. Slepičky u Klusů se ovšem mají skvěle. Kdyby nebylo kun, prožily by i spokojený důchod. "Ale ještě jsme to vlastně neřešili, protože ve chvíli, kdy už jsou starší, něco nám je odnese. Tím pádem na uvažování o slepičí polévce nebyla příležitost," krčila rameny.

"Jíme jenom naše vejce, protože jich máme dostatek. A s masem to máme tak, že mi celý život maso nechutná. Takže když si můžu vybrat, jsem pro vegetariánskou stravu. Maso jíme sporadicky, a když ho kupuju, tak v co nejvyšší kvalitě. I naše děti slepice milují, berou je jako domácí mazlíčky, každá má své jméno a někomu patří," vyprávěla.

Chov se ovšem chystají rozšířit. "Budeme pořizovat tři další, protože náš kurník to snese. Ony tedy žijí ve velmi volném chovu, pohybují se po celé zahradě. Dostávají nejen naše zbytky třeba od oběda, ale sypeme jim různé zrní a krmné směsi určené pro slepice. No a úklid kurníku má na starosti Tomáš, protože to byl jeho sen, který jsem mu před třemi lety splnila a vyprojektovala i kurník, který vypadá jako zmenšenina našeho domečku," uzavřela. ■