Alex Mynářová ukázala syny, které má s exkancléřem: Její muž pendluje mezi Prahou a Moravou, jak jako rodina fungují?

Chlapci jsou celý táta, i když Vráťa už začíná jít trochu do podoby i mamince. "Všichni mi říkali, že ze mě toho moc nemají," svěřila a zažertovali jsme na téma, že když se děti narodí, jsou podobnější tatínkovi, aby nepochyboval o svém otcovství. "Myslím, že u nás je to jasné," smála se Alex a rozpovídala se o zájmech synů. Vráťa nám dokonce odříkal nazpaměť na mikrofon seznam prezidentů od Tomáše Garrigua Masaryka. Jen Petra Pavla mu musela maminka připomenout. V knížce, kterou si oblíbil, ještě nebyl.

Probrali jsme i rodinný život. "Manžel stále pendluje mezi Moravou a Prahou. Teď je tady víc, přijíždí v úterý, protože ve středu se stará o kancelář Miloše Zemana. Ale musím říct, aby to nevypadalo, že žijeme odděleně, že když se děje něco s dětmi, tak se okamžitě balí a přijíždí do Prahy. V tom je na něj velký spoleh," upřesnila.

A jak jí to klape v nové práci, když se vrátila po letech na obrazovky, a to do XTV? "Ještě stále jsem z těch rozhovorů nervózní a nejistá, přípravě věnuji hodně času a ještě to není takové, že bych si to úplně užívala. Ale pracuji na tom. Hodně zajímavý pro mě byl Cyril Svoboda, těžké to bylo naopak s předsedou Rady České televize Karlem Novákem. Přijal pozvání na rozhovor, aby mi téměř nic neřekl. Byla to taková hlubinná těžba," popsala. ■