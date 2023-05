Česká Salma Hayek letos oslavila 56. narozeniny: Mahulena Bočanová se vrací k filmu

Mahulena Bočanová Super.cz

„Já už moc nehraji. Co začal covid, tak jsem se rozhodla, že budu doma, a už moc nepracuji. Na tomhle jsme se s Janou dohodly před třemi lety, když vznikla knížka, tak jsem řekla, že samozřejmě,“ svěřila se Super.cz Mahulena Bočanová. Spolu s kolegyněmi z filmu pak nechyběla na křtu již třetí knihy Bernáškové s názvem Koloušek.

Na křtu se herečka skvěle bavila, ale rychle zase spěchala domů, kde je jí nejlépe. „V divadle hraji minimálně. Dřív třicetkrát do měsíce, dnes třikrát. A točím Ordinaci, a to v míře, která je pro mě snesitelná - abych byla po obědě doma. A jinak jsem víceméně doma,“ prozradila Mahulena, která si natáčení filmu pod taktovkou režiséra Rudolfa Merknera užívá. „Měla jsem strach i z toho, že jsem starší než holky, o patnáct let nebo o kolik. Ale ta role Zuzky má být starší a je mi tam dobře,“ řekla Mahulena, která se na plátně objeví po boku Ivy Pazderkové, Pavly Dostálové a Jany Bernáškové.

Vedle natáčení chce Mahulena trávit léto společně s dcerou výlety a pohodou v Česku. „Nic neplánujeme. Jak mám volno a čas, na což jsem nikdy nebyla zvyklá, tak se rozhodujeme z týdne na týden. Budeme na Slapech a po dlouhé době se podívám do Varů. U nás je vše z týdne na týden. Pohoda,“ dodala s úsměvem herečka. ■