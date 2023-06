V Česku svého přítele nepřivítá: Iva Pazderková teď prozradila, co její Turek musí splnit, aby ho sem pustili

Iva Pazderková promluvila o komplikovaném vztahu na dálku. Super.cz

„Celý červenec budu v Turecku s přítelem,“ svěřila se Super.cz herečka. „Konečně po dvou letech, když nepočítám Survivora, se dostanu k moři. Pojedeme na osm dní, ale ten zbytek strávíme v Ankaře, protože musí chodit do práce. Těším se tam moc. Ode všeho si odpočinu,“ svěřila se Iva Pazderková s tím, že situace v Turecku nyní není lehká.

„Je mi líto, jaká tam je teď atmosféra, co se týče politické situace, tak je náročná, ale uděláme si to nejhezčí, jak to jen jde,“ svěřila se herečka s tím, že nedávná zemětřesení, která zasáhla Turecko, ovlivnila i blízké jejího přítele. „Dotýká se to jeho přátel a jejich rodin, teď je ta nejtěžší fáze, kdy ten největší šok pominul a teď je potřeba řešit a napravovat, do toho volby, které jsou také náročným obdobím,“ svěřila se Iva Pazderková, která by byla samozřejmě ráda, kdyby měla svého partnera v Česku.

„Doufám, že si chlapec našetří, aby byl pro úřady věrohodný a konečně mu vydali turistická víza,“ řekla herečka, která aktuálně natáčí snímek Jak přežít svého muže, k tomu ji čeká show Na stojáka, koncerty s Pražským výběrem a řada dalších natáčení. Času na cestování do zahraničí za partnerem tak příliš nezbývá. „Jsem za to moc vděčná,“ dodala na křtu knihy Jany Bernáškové, kde byla jednou z kmoter. ■