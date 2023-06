Korunku krásy získala před 18 lety: Vnadná misska Lucie Šlégrová se předvedla v sexy spodničce

Lucie Šlégrová Foto: Super.cz/Dana Leitner Photography

Málokoho by napadlo, že už je to osmnáct let, co Lucie Šlégrová (41) bodovala v soutěži krásy. Nejvnadnější česká vítězka Miss ČR je dnes trojnásobnou maminkou, ale to jí nebrání stále se vracet ke své profesi.