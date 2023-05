Jan Révai šokoval maminky dnešní doby. V případě potřeby se herec nebojí při výchově dětí použít vařečku

Jan Révai Michaela Feuereislová

Dnes jako hrdý otec zavzpomínal na to, že když byl on malý, jeho maminka uměla být velmi přísná. „Maminka byla sekernice tělocvikářka. Běhal jsem před ní kolem stolu a ona na mě křičela, abych dal ruce pryč, že to bude bolet ještě víc. Tys nikdy nemusel přinést vařečku? (dotaz na moderátora – pozn. redakce) Od té doby vím, jak zacházet se svými dětmi. Teď jsem v první řadě slyšel Ježiš. To neděláte doma nikdo?“ řekl herec v show 7 pádů Honzy Dědka.

Následně prozradil, kdy jako malý kluk mamince málem přivodil infarkt. „Moje první cesta do Prahy z Kladna trvala celý den, bylo mi šest let. Šli jsme pěšky (bez vědomí rodičů). Byl jsem odmalička dobrodružné povahy. Maminka a celé sídliště běhali s policajty, ale to už jsme se vraceli.“

Jan se divácky proslavil také tím, že s Pavlem Liškou (51) na motorkách objeli Jižní Ameriku. Nyní se připravují na natáčení na opačném konci světa. Jejich příštím cílem je Západní Nová Guinea.

„Chystáme na Papuu. Ta čítá asi 800 kmenů, to znamená 800 jazyků, oni si nerozumí ani přes kopec. Vymysleli jsme si komunikační prostředek – vezeme jim tam kus české kultury, a to je loutkové divadlo. Zahrajeme jim divadýlko a pak uvidíme, jestli nás sežerou,“ dodal Jan Révai. ■