Syn Venduly Pizingerové oslavil plnoletost: Cestu osudu nemá Kuba jednoduchou

Vendula Pizingerová se synem Jakubem a manželem Josefem Michaela Feuereislová

„Dnes je to 18 let, co se mi narodil první syn Jakub. Cestu osudu nemá Kuba jednoduchou… Moc bych si přála, aby byl v životě šťastný a nebál se ho prožít. Je a není dospělej,“ píše Vendula.

Jakub se narodil do manželství Venduly s hudebním skladatelem Karlem Svobodou (✝68). Šlo o jejich druhé dítě, první dcera Klárka v roce 2000 ve čtyřech letech zemřela na leukemii. Jakub přišel na svět o pět let později, když mu byly pouhé dva roky, rozhodl se svět opustit jeho otec Karel Svoboda. Osmnáctiny Jakub oslavil 28. května.

Má mladšího bratra Josefa, kterého má Vendula s manželem Josefem Pizingerem.

„Jsou úplně jiní. Každopádně jsou z jiného vrhu, jestli to můžu takhle odlehčeně nazvat. Kuba je hloubavý, introvertní, i když vypadá extrovertně. Jozífek je mazlivý, on se furt chodí mazlit, říká maminko, miluji tě, ale Kuba takový nebyl. Byl to takový živý kluk, kudrnatý, blonďatý. Dneska je to urostlý brunet, protože hodně cvičí,“ řekla Vendula Super.cz v jednom z rozhovorů.

„Dětství, které teď s Jozífkem prožívám, je úplně jiný, než jsem ho měla s Kubou. Tenkrát přišel o tatínka. Ta doba byla taková napnutá a já si to mateřství úplně neužila. Teď si to mateřství užívám daleko líp,“ zavzpomínala také. ■