Detaily těhotenského focení Dominiky Myslivcové: Nahé snímky pořídila moje maminka, svěřila se

Dominika Myslivcová je v 7. měsíci těhotenství. Foto: se souhlasem Dominiky Myslivcové / foto Nataly Photo

Na několika snímcích pózuje i v celé své ženské kráse a výsledek je přesně takový, jaký měl být. „Já měla takovou ‚nahatou‘ těhotenskou fotku v merku už delší dobu. Líbí se mi styl fotek, které působí sexy, ale zároveň nejde nic vidět,“ svěřila se Dominika Myslivcová pro Super.cz s tím, že se v tomto případě nijak neostýchala odhalit. Fotografie totiž pořídila její vlastní maminka, která je v tomto oboru profesionálka.

„Tím, že to fotila moje vlastní mamka, která je profesionální fotografka, tak jsem se ani nemusela stydět,“ podotkla známá influencerka, které se za pár týdnů narodí syn. Což s partnerem Zdeňkem zjistila až na baby shower party, kde se odhalilo pohlaví miminka.

Do oficiálního odtajnění byla Dominika přesvědčená, že nosí pod srdcem holčičku. Dala totiž na všemožné pověry, které nenaznačovaly nic jiného než děvčátko.

"Žila jsem v domnění, že budu mít holčičku. Byla jsem o tom přesvědčená. Všechny babské rady ukazovaly holčičku, čínský kalendář taky ukazoval holku. Myslela jsem si, že to je vtip, když vybouchnul modrý balónek. Bylo to hrozně moc emocí. Čekala jsem růžovou, najednou byla modrá. Jsem moc šťastná, ale byla to fakt spousta emocí," svěřila se Dominika Super.cz nedávno. ■