Tereza Brodská zahodila vycpávky do dekoltu a ukázala tvář bez úprav: Berte, nebo nechte být, vzkazuje

Tereza Brodská sdílela snímek své tváře bez jakýchkoliv úprav. Michaela Feuereislová

Tereza Brodská (55) sází na přirozenost a autenticitu, kterou by ráda častěji viděla i na sociálních sítích, kde lidé často prezentují naprosto zkreslený svět.

Oblíbená herečka se ukázala svým fanouškům bez jakýchkoliv úprav nebo nánosu make-upu, zkrátka tak, jak ji pán bůh stvořil. A lidé Tereze tleskají.

„Tak jsem si říkala, jestli sem tuhle fotku dát, protože většina lidí mě radši vidí nalíčenou, s vycpaným dekoltem, ale to bylo v rámci natáčení a role. Jsem ráda, že už tam ty gelové placky nemusím mít. Prostě, oblíbenější fotky jsou ty, kde je člověk na pohled v lichotivějším světle, než jaká je realita. A to si myslím, že není tak úplně v pořádku. Realita by měla být i tady,“ uvedla Tereza na svém instagramovém účtu, kde často ukazuje realitu i s „nedostatky,“ které k životu zkrátka patří.

„A ano, když nepoužiji řasenku, tak už mám ve svém věku spadlá víčka, pod očima pytle, a když svítí slunce, tak mám na obličeji pihy a vylezou ty mrchy pigmentové skvrnky! Ale čert to vem. Tohle jsem já. Berte, nebo nechte být. Ještě že to světlo ranní bylo dnes milosrdnější než jindy,“ napsala herečka k fotografii, na které působí dle fanoušků velmi mladistvě.

„Jste nádherná svou přirozeností. Ruku na srdce, kolik z nás zveřejní své ‚nahé‘ já? Terezko, velmi dobře se na vás kouká,“ napsala jedna z fanynek.

"A vidíte, já měla pocit, že si sem vkládáte foto z doby, kdy vám bylo třicet. Vy budete krásná i v devadesáti. To charisma prostě nezmizí. Bez pih, ale i s pihami, se skvrnkami i bez nich,“ tleská Tereze další.

"V době retuší a filtrů nám uniká realita. Skrývá se ta jiskra člověka, to krásno duše. Moc vám to sluší, protože tohle jste vy,“ napsala sledující, se kterou spousty dalších souhlasí. ■