Letos oslaví 50. narozeniny a stále je hvězdou modelingu. První česká vítězka Elite Model Look přiznala estetické zákroky

"Modeling dělám stále, už přes třicet let. K mému potěšení je fajn, že moje věková kategorie není odepsaná. Žena může vypadat dobře, když se o sebe stará i kolem padesátky," řekla Super.cz Martina.

"Fotím reklamy, katalogy, práce je. Jsem za to vděčná. Díky tomu mám čas na nadaci," prozradila ředitelka nadačního fondu Pink Bubble.

Prozradila také, jak to má se zákroky estetické medicíny. "Nejsem proti, mám udělaná oční víčka. To považuji za největší investici do svého vzhledu. Na čele mám botox, kolem očí ho nedávám. Kdysi jsem to udělala a přišla jsem o mimiku. To bylo příšerný, já mám své vrásky ráda," usmívá se Martina.

Se svojí nadací slavnostně otevřela terapeutickou zahradu v motolské nemocnici. Na to je moc pyšná. "Původní zahrada vznikla už v roce 2014 a teď jsme si řekli, že si zaslouží velkou rekonstrukci. A vzniklo tohle nádherné hřiště. Přivedli jsme vodu, která tady nebyla, vysadili stromy. Je to hřiště, které je nejen pro malé, ale i pro starší děti a dokonce lékaři si sem prý občas chodí zahrát pinčes," dodala s úsměvem Šmuková. ■