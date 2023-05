Lela Ceterová ukázala nové rty: Byly příliš velké, chtělo to odvahu, svěřila se

Lela Ceterová prozradila, proč zmenšení rtů podstoupila. Foto: se souhlasem Lely Ceterové

„Trvalo mi to dlouho, než jsem se k tomu odhodlala. Každá žena prochází ve svém životě nějakým přirozeným vývojem, kterým si musí projít. Já jsem ve svých třiatřiceti letech došla do stadia, kdy jsem si uvědomila, že je potřeba některé věci změnit do přirozenějšího vzhledu. Myslím si, že je to správné rozhodnutí, jen to chce někdy odvahu,“ vysvětlila Lela Ceterová pro Super.cz s tím, že je s proměnou velmi spokojená.

„Tím, že mám drobnou tvář a malý nos, tak si myslím, že na mně ty rty byly skutečně příliš velké. Velmi se mi tahle změna líbí. Teď to působí jemněji a přirozeněji, čehož jsme chtěli docílit. Také mám pocit, že mě to omladilo,“ svěřila se maminka svou dětí, která by svým rozhodnutím chtěla motivovat další ženy, aby se nebály změny, pokud po ní touží.

„Chtěla jsem ukázat ženám a děvčatům, že se dá vše řešit, jen to chce někdy tu odvahu a vložit se do správných rukou. Pokud má někdo rty, jako jsem měla dřív já, nebo je nemá podle svých představ, tak se to dá zachránit,“ dodala manželka MMA bijce Karlose Vémoly. ■