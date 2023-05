Kuchařová reaguje na obvinění z homofobie: Znechucený aktivista a právník si sype popel na hlavu

Kryštof Stupka tvrdil, že by Taťána Kuchařová neměla Česko zastupovat v OSN. Svá slova vzal zpět. Foto: Herminapress / Michaela Feuereislová / Super.cz

Z textu z církevní žaloby byl dle svých slov v šoku, ač oficiální dokument na vlastní oči nikdy neviděl. Taťánu odsoudil pouze na základě článků v médiích. „Není to nic jiného než homofobní přístup. V úterý jsem měl schůzku na ministerstvu zahraničí a řekl tam, že takový člověk by neměl Českou republiku zastupovat. Nedává smysl, aby naši zemi v OSN v lidskoprávních otázkách zastupoval někdo, kdo je homofobní,“ řekl Stupka pro Super.cz.

Na jeho slova zareagoval právník Kuchařové Ronald Němec, který v reakci zaslané Super.cz uvedl, že Kuchařová v žalobě nepíše o dědičnosti homosexuality či LGBT+. „Pokud pan S. žalobu nečetl, chová se neprofesionálně a měl by to být on, kdo by měl odstoupit. Pokud četl, ať poskytne kopii!“ vyzval Stupku.

Na Stupky vyjádření reagovala i Taťána Kuchařová, která je terčem kyberšikany.

„Tohle je příliš vážné téma na to, abych ho nechala bez reakce, byť se snažím dodržet to, že se do anulace církevního sňatku nebudu vyjadřovat. Kyberšikana, které teď čelím, má několik rovin. Jednou z nich je obviňování z homofobie. Právě tahle část se mě obzvlášť dotýká. Mám za sebou 15 let práce v neziskovém sektoru a 8 let práce na poli lidskoprávním. Bojuju za práva žen, menšin, podporuju manželství pro všechny. I o kontroverzních věcech, jako je třeba přijetí Istanbulské úmluvy, se nebojím mluvit nahlas. Nevěřila jsem, že se na to všechno dá tak rychle zapomenout,“ napsala Kuchařová na sociálních sítích.

„Stačil jeden rozhovor, kde mi někdo jiný dává slova do úst, a najednou je všechno pryč. Nikdo neviděl můj text, ale každému je vše hned jasné. Důkazy nikdo nepotřebuje. Obzvlášť mě to mrzí u lidí, od kterých bych čekala víc, jako je Kryštof Stupka,“ uvedla Miss World 2006, která si také dál stojí za tím, že znění církevní žaloby do médií neposlala.

„Nikdy jsem nepoužila slovní spojení sexuální deviace a nikoho jsem neposílala k sexuologovi, nadto z údajného strachu, že je homosexualita dědičná. O moc absurdnějším obviněním jsem nečelila,“ uvedla také Kuchařová.

Sám Kryštof Stupka nakonec uznal, že se nechal trochu unést. I proto se Kuchařové veřejně omluvil. „Děkuji za tohle vyjádření, jsem rád, že se to vyjasnilo. Upřímně lituji, že jsem se k tomu celému vůbec vyjadřoval. Jednal jsem v emocích, na základě nepotvrzených informací z bulváru,“ uvedl vystudovaný právník na sociálních sítích. ■