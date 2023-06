Nos, brada, pusa, obočí, čelo a lícní kosti. Český influencer Tadeáš Kuběnka přiznal plastiku i úpravy v obličeji

Tadeáš Kuběnka prozradil, za co nejvíc utrácí. Super.cz

„Mám udělaný nos, pak mám výplň v bradě, v puse, decentně v lícních kostech. Pak mám botox pod obočím a v čele. S obličejem jsem spokojený. Když mi dojde výplň, tak ji doplním. Ale třeba do pěti let bych si chtěl nechat odstranit víčka, mám je totiž spadlá,“ svěřil se Tadeáš otevřeně pro Super.cz s tím, že plánuje i proměnu těla, tu ale přirozenou cestou. „Nemluvím o plastikách, ale o cvičení, kvůli zápasu v Clash of the Stars,“ podotkl influencer, který se utká v kleci už 10. června a chce být fit po všech stránkách.

Tadeáš má také vytříbený vkus, co se týče oblékání. Netají se svou zálibou v designových kouscích, které si čas od času do své sbírky pořídí. Aktuálně si dělá zálusk na další kabelku od Balenciagy.

„Nechci za to utrácet moc, potřebuji šetřit a nechci všechno utratit za blbosti. Nekupuji si to, abych tím machroval, ale protože se mi to líbí. Vždy si říkám, že bych za to mohl letět třeba do Ameriky. Zamrzí mě to, ale dělá mi to radost. Pokaždé, když tu kabelku vytáhnu, jsem z ní nadšený,“ vysvětlil Tadeáš Kuběnka s úsměvem. ■