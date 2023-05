Dcera Deppa a Paradis předvedla vášnivou líbačku se svou přítelkyní. Na rapperku se vrhla přímo na ulici

Lily-Rose její přítelkyně skutečně chyběla. Profimedia.cz

Lily-Rose Depp (23) prožívá svůj život stejně divoce jako její postava v seriálu The Idol, který bude mít premiéru v červnu. Teprve nedávno veřejnosti oznámila, že randí s rapperkou, a teď fotografům předvedla, jak moc jí její přítelkyně chyběla, když odcestovala z Ameriky do Cannes na předváděčku nového díla.

Lily-Rose Depp je v posledních měsících v hledáčku médií právě kvůli připravovanému seriálu The Idol, ve kterém bude hrát popovou hvězdičku a který i podle fotografií z natáčení rozhodně nebude pro malé děti. Odvážné scény už pobouřily kritiky, kteří seriál odsoudili jako „luxusní špinavost“ nebo pseudoporno. Herečka by v některých scénách prý měla masturbovat s kostkami ledu nebo se objevit se semenem na obličeji. Lidé budou moci seriál, ve kterém si zahrál například i The Weeknd, poprvé vidět 4. června.

Lily-Rose jela seriál představit do Cannes a evidentně se jí už moc stýskalo po přítelkyni, rapperce 070 Shake, vlastním jménem Danielle Balbuena (25). S tou herečka, která už v minulosti zveřejnila svou bisexualitu, chodí už od ledna, fanouškům ale románek oznámila až tento měsíc fotkou na Instagramu, kde přítelkyni líbá. A teď svou lásku k ní ukázala i před davem fotografů na letišti v Los Angeles, kam ji Danielle přišla vyzvednout. Ty dvě se na sebe vrhly s velkou vášní a uprostřed polibku se Lily-Rose na svou dámu zamilovaně usmívala.

Herečka je do své drahé polovičky skutečně zamilovaná a prý od nikoho nikdy necítila tak velkou podporu, respekt a ocenění svých názorů. Tak snad hrdličkám jejich zamilovanost vydrží i v budoucnu. ■