Lidskoprávní aktivista drsně zkritizoval Kuchařovou: Modelčin právník vrací úder

Právník a lidskoprávní aktivista Kryštof Stupka vyjádřil podporu Brzobohatému, pro Kuchařovou nemá pochopení. Kritikou reagoval na slova Brzobohatého o jeho návštěvě sexuoložky. „Byl jsem k ní Taťánou vyslán, přesněji řečeno. Šel jsem tam, protože jsem jí chtěl dokázat, že má záliba v převlékání nemá nic společného s mou orientací, jak se Taťána bála. Zároveň si chtěla potvrdit, že to není dědičné,“ řekl hudebník Blesku.

„Není to nic jiného než homofobní přístup,“ řekl Super.cz Stupka, který s Kuchařovou spolupracoval v rámci OSN, oba Česko zastupovali v genderové problematice. „V úterý jsem měl schůzku na ministerstvu zahraničí a řekl tam, že takový člověk by neměl Českou republiku zastupovat. Nedává smysl, aby naši zemi v OSN v lidskoprávních otázkách zastupoval někdo, kdo je homofobní,“ řekl dále Super.cz.

Na jeho slova zareagoval právník Kuchařové Ronald Němec, který v reakci zaslané Super.cz uvedl, že Kuchařová v žalobě nepíše o dědičnosti homosexuality či LGBT+. „Pokud pan S. žalobu nečetl, chová se neprofesionálně a měl by to být on, kdo by měl odstoupit. Pokud četl, ať poskytne kopii!“ vyzval Stupku. ■