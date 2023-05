Nejkrásnější učitelka ze školky: Po úspěchu v soutěži krásy se Sára Mikulenková předvedla v sexy modelech

Sára Mikulenková fotila sexy modely.

Sára Mikulenková se nedostala do finálové dvanáctky soutěže krásy Česká Miss Essence, ale i z dvacítky nejkrásnějších dívek byla vyslána reprezentovat na mezinárodní soutěž Miss Universe do amerického Orlanda. V životě půvabné učitelky z mateřské školy se nic zásadního nezměnilo.

"Od soutěže jsem v jednom kole a dá se říct, že stále pracuji. Pokračuji s prací s dětmi ve školce, zároveň pracuji v kosmetickém salónu. Co se týče samotného modelingu, tak mi občas nabídky na focení chodí, ale zatím to není tak velké, že by se to nedalo skloubit s prací," vysvětlila Super.cz během focení nové kolekce sexy plážových a letních modelů, kde vyzkoušela i plavky.

"Co se týká mého soukromí, chodím do přírody, fitka a trávím čas se svými blízkými. V bližší době se mám v plánu stěhovat, takže řeším spoustu věcí kolem toho. Zároveň vymýšlím věci s kosmetikou, ale to ještě nechci úplně prozrazovat. Uvidíme, jaké možnosti se mi naskytnou. Nechávám tomu volný průběh," dodala. ■