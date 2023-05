Dara Rolins zklamala své fanoušky. Na nevyžádané rady ohledně své osoby má jasný názor

Dara Rolins si nenechá radit, co by měla nosit. Vždy je sama sebou. Foto: se souhlasem Dary Rolins

Zpěvačka Dara Rolins (50) není typ člověka, který se chce každému zalíbit. A to ani ve smyslu stylu oblékání, o kterém se rozepsala na sociálních sítích, kde lidé v komentářích často soudí nejen její outfity, ale rovnou píšou, co jí sluší a nesluší. A to možná i v naději, že dá na jejich slovo. Tak to ale nikdy nebylo a ani nebude.

„Vím, že mě mnozí z vás raději vidí elegantní, a mnozí se radují z toho, že se prý na mém novém, elegantnějším stylu podepsaly časté návštěvy Itálie. Tak vás musím zklamat. Můj vkus ani styl se už několik roků nijak výrazně nezměnil a ani do budoucna nezmění,“ uvedla Dara na sociálních sítích s tím, že se nejlépe cítí v komfortních a volných outfitech, které dle některých lidí nepřísluší jejímu věku. To ale slovenská zpěvačka s čistou hlavou odmítá.

„Většinou budu oblečená jako kluk. V teplákách nebo širokých džínách, tílkách, velkých tričkách a mikinách. Prostě, pro někoho prý v tom, co nepřísluší mému statusu ani věku. Obléct se žensky, elegantně a sexy, podle toho, co si moje nálada a událost žádá, umím stejně dobře jako dřív. Občas se usmívám nad komentáři všech těch odborníků na Daru, jak se radují, když si obleču něco ‚slušného‘. Prý: No konečně Daro, je vidět, že ti Itálie prospívá, začni se už oblékat jako dospělá žena na úrovni. A podobně,“ poznamenala partnerka Pavla Nedvěda (50), která si tyhle komentáře k srdci nikdy nebrala.

"Tohle je vzkaz všem ženám, které to mají stejně jako já. Je jedno, jak vás chtějí vidět ostatní. Buďte vždy samy sebou. Občas uličnice, občas femme fatale, občas puberťák, občas sexy diva. Na jehlách, v teniskách, s výstřihem nebo v roláku. Žena může, ale nemusí mít jeden styl a jedno vyznání. Dnes, ať se nám to líbí nebo ne, už dávno neplatí, že se něco k někomu nehodí. Ženské tvary, výška, věk ani postavení nehrají žádnou roli. Ženy, i ty nejbohatší, dnes velmi často ‚klamou tělem‘ svým stylem a oblečením. Luxus, elegance či úroveň totiž nemá nic společného s penězi a ani s tím, co máme na sobě,“ dodala Dara Rolins, které fanoušci za tento status tleskají. ■