Martina Gavriely dala svého syna vyučit truhlářem: Chci, aby uměl makat rukama, říká

Martina Gavriely dala svého syna vyučit truhlářem. Super.cz

Martina se synem a často také s partnerem, muzikantem Marcusem Tranem, tráví hodně času v zahraničí. V zimě strávili měsíc na Bali, létají také do apartmánu, který si Martina pořídila v emirátu Rás al-Chajma. "Když tam nejsme, pronajímáme ho. Máme klienty hlavně mezi místními," upřesnila. "Do zahraničí jezdíme spíš v zimě, mám radši moře a teplo než zimu. Ale teď už dlouho budeme v Česku, Marcus má koncerty a také připravuje nový muzikál Troja," doplnila.

Protože malého Leeho s ní vídáme často a občas se ve společnosti objeví i její dcera Jessica, která už se sama stala maminkou, zajímalo nás, co vlastně dělá její starší syn Antonio. Zvlášť když je Martina tak často dlouhodobě mimo Česko. "On je na internátu, letos končí. Učí se truhlářem. Nahnala jsem ho na řemeslo, abychom měli doma taky nějakého chlapa, který umí zatlouct hřebík. Myslím, že by se tím mohl slušně uživit. Všichni by studovali vysoké školy a řemeslníci chybí," překvapila nás.

"Chci, by Antonio uměl makat rukama. Byla to moje iniciativa. Nevím, jestli ho to úplně baví, někdy ano, jindy ne, i podle toho, na jaké narazí lidi. Ale bude prostě něco umět," dodala Gavriely. Ještě více se o rodině, synech a i o tom, čemu se sama věnuje, rozpovídala v našem videu. ■