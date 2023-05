Kauza Brzobohatý a Kuchařová: Podle právníka by mohlo dojít k žalobě za zveřejnění intimních detailů

Spor exmanželů Kuchařové a Brzobohatého komentuje i právník. Herminapress

Když Taťána Kuchařová (35) vydala druhé prohlášení, v němž reagovala na rozhovor svého bývalého manžela Ondřeje Brzobohatého (40), mimo jiné zmínila, že kdyby sám nepromluvil, intimní detaily církevní žaloby o anulaci jejich sňatku by nemohly proniknout na veřejnost. Jak ale Super.cz potvrdil právník JUDr. Petr Pečený, nemá bývalá modelka tak úplně pravdu. Její exmanžel svým rozhovorem zveřejnění žaloby zlegalizoval pouze ze své strany.

"Není jediný důvod, proč bych ji měla zveřejnit právě teď, když věc nebyla dosud projednána. Přesně to ale ve výsledku udělal Ondřej, který otevřeně v Blesku komentuje osobní věci a detaily žaloby. Pokud byl žalobou konfrontován, jak tvrdí, nebylo přece nic snazšího než říct, že se jedná o soukromou věc, kterou nebude veřejně komentovat a kterou si nepřeje zveřejnit. Blesk by pak bez jeho souhlasu žalobu zveřejnit nesměl, což je právně prokazatelné, a tohle pokračování „telenovely Brzobohatý – Kuchařová“, jak ho sám nazývá, se nikdy nemuselo veřejně odehrát,“ uvedla ve svém prohlášení Kuchařová.

S tím ale právník nesouhlasí. "Podle mého názoru není pravdou, že by pan Brzobohatý tím, že poskytnul komentář k církevní žalobě, současně poskytnul i oprávnění k jejímu zveřejnění ve vztahu k osobnostním právům Taťány Kuchařové," řekl Super.cz Petr Pečený. Vzhledem k tomu by Taťána Kuchařová mohla podniknout právní kroky a podat i trestní oznámení na ochranu osobnosti a zásah do soukromí na svého bývalého manžela. ■