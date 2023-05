Survivor, moderování, seriál a teď hlavní role v Shakespearovi: Václav Matějovský spí tři hodiny denně

Václav Matějovský Super.cz

Už bez berlí jsme ho potkali na tiskové konferenci Letních shakespearovských slavností, kde se letos objeví v hlavní roli v komedii Jak se vám líbí. „Ta role je sportovnějšího typu, o čemž jsme se s panem režisérem nebavili, tak se budu muset asi začít připravovat,“ svěřil se nám Vašek s tím, že doufá, že jeho operované koleno zkoušení a hraní během léta ustojí.

„Jestli to půjde skloubit, je dobrá otázka - jestli ten kloub bude fungovat. Zatím zkouším s ortézou na koleni, protože tam máme takový větší souboj a to koleno by to během zkoušení nemuselo vydržet. Zatím je to s ortézou, na premiéře už to bude muset být bez,“ prozradil Super.cz herec.

Toho čeká nejen hraní na letní scéně, ale také moderuje v rádiu, natáčí další seriál a od podzimu by se měl podílet na další reality show. „Bude toho dost, program mám tak do Vánoc,“ řekl s tím, že má dny opravdu naplněné. „Vidím to tak, že v jednu ráno skončím s hraním a ve 4 hodiny budu vstávat do rádia. Zrovna dnes jsem spal dvě tři hodinky, teď to doháním kávou,“ dodal herec. ■