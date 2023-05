Krézlová rozpoutala v Survivoru peklo a zmatek: Kauzu s jídlem řešila i produkce, říká Novotný

Ondřej Novotný promluvil o hře Karolíny Krézlové, ale také kauze s jídlem. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Herminapress

Řada bývalých spoluhráčů jí dokonce dodnes nemůže přijít na jméno. A to také kvůli ojedinělému přístupu ke hře, kdy si prý neustále stěžovala, že chce jít domů.

„Ta část, která mě nemusela, mi to dala dostatečně najevo. A kolegové ve svých rozhovorech tomu šli naproti. Mám ale podporu v rodině a od svého přítele, tak jsem to ustála. Na chvilku jsem se stáhla, zavřela jsem si Instagram a kašlu na ty lidi. Oni tam nebyli, já vím, kde je pravda, nemám potřebu se obhajovat a všechno vysvětlovat,“ svěřila se Karolína pro Super.cz.

Také Ondřej Novotný vyhodnotil Karolínu jako nejdiskutovanějšího hráče letošní řady. V kmenech prý rozpoutala peklo a některým hráčům dokonale popletla hlavy.

„Soňu a Báru vytočila k nepříčetnosti a osobním útokům, které moc nemají obdoby. Obě děvčata se nedokázala uhlídat po dlouhé minuty. Kája si také dokázala získávat spojence a mít jejich důvěru i loajalitu. Mávala čarovným proutkem a oznamovala nám divákům, kdo půjde z kola ven a nemýlila se. Stala se také ‚zabijákem‘ v duelech a Tomáš může možná bohu děkovat, že nepotkal zrovna ji v nějakém z nich,“ píše Novotný s tím, že šanci na vítězství neměla žádnou. Nikdo by jí prý s největší pravděpodobností hlas nedal.

"Ať už hrála z donucení, naštvání, nebo pak i z radosti. Její hra byla zajímavá a pro celkový vývoj důležitá! Hodně mluvila o tom, že půjde domů. Hodně hráčů zmátla a také se probírala její kauza s jídlem. Hodnotit to tady nebudu, protože produkce na Karolínu nic nenašla. A to, co říkáte ve hře, může být a nemusí být pravda. Každý pak musí vydržet se svým svědomím a obrazem, který sám namaloval,“ dodal Ondřej Novotný. ■