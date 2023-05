Otevřená zpověď Tadeáše Kuběnky o životě i vztazích: Chci vlastní gay klub v Praze, Monika Binias je ikona

Tadeáš Kuběnka byl hostem v pořadu Superchat. Super.cz

„Byl jsem vychovaný tak, že co na srdci, to na jazyku. Není to pro mě nic zvláštního, ale chápu, že jsou lidé, kteří to tak nemají,“ svěřil se Tadeáš Kuběnka, který žil část svého života v Havířově, což se dle něj na jeho povaze také částečně odráží.

Tadeáše znají lidé také z reality show Like House 2, kterou vyhrál. Aktuálně ho čeká zápas pod organizací Clash of the Stars a mimo influencerství se věnuje svému podcastu, pořádání večírků, je talent v oblasti make-upu a míří za dalšími sny. Například by si chtěl otevřít svůj vlastní gay klub.

„Celý život mě bavil takový ten party život. Už když mi bylo deset, tak mě bavilo pořádat a zařizovat narozeninové oslavy, vymýšlet témata nebo program. Baví mě ty věci, které jsou za celou událostí. Do budoucna bych chtěl mít svůj alkohol a postupem času bych rád otevřel vlastní gay klub v Praze, který bude na úrovni, protože tady žádný není. Je to bída, hrůza, děs a jen staré pajzly,“ svěřil se ambiciózní Tadeáš s naprostou otevřeností a slovy, že by se nebránil ani vlastní reality show.

Ač je Tadeáš ke svým fanouškům určitým způsobem velmi otevřený, své soukromí si střeží a ke svým milostným vztahům se už tolik nevyjadřuje.

„Po Like House jsem byl s jedním klukem a informoval jsem o tom veřejnost. Velmi se to řešilo, i když to pak nedopadlo. Od té doby jsem vztahy přestal filtrovat tak veřejně. Fanouškům jsem třeba řekl, že někoho mám, ale neříkám jim, s kým jsem. Pak mě totiž nebaví vysvětlovat, proč to nevyšlo,“ vysvětlil s tím, že dřív byl svou druhou polovičkou doslova posedlý, což se také změnilo.

„Když se mi někdo líbil, tak jsem byl posedlý a schopný udělat pro toho člověka vše. Celý můj den na něm závisel, ovládalo mi to život a nebylo to zdravé. Tohle se ve mně také změnilo.“

A jaký je dle influencera vztah s Tadeášem Kuběnkou? „Vztah se mnou je zábavný, mám hodně záživný život a neustále se něco děje. Není to klidný vztah, kdy jen ležíš a koukáš na televizi,“ prozradil s tím, že ho na mužích přitahuje dominantnější a maskulinní energie.

Pokud jde o seznamování s potenciálními partnery, netlačí na pilu. Nebrání se ani seznamkám, kam chodí pouze za účelem zábavy. „Z devadesáti procent se mi sami dostanou do života. Poznáme se přes sociální sítě, přes známé nebo se potkáme někde v klubu. Také jsem si stáhl gay seznamku, která není na vztahy, ale spíš takové večerní povyražení. Tam už jsem se seznámil s fajn týpkama,“ dodal s úsměvem. ■