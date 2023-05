Drsná slova aktivisty za lidská práva proti Kuchařové: Neměla by Česko zastupovat v OSN a patří k doktorovi, říká Stupka

Podle Kryštofa Stupky by Taťána Kuchařová neměla Česko zastupovat v OSN. Super.cz

"Přijde mi to celé absurdní a musím vyjádřit velkou sympatii a solidaritu Ondřejovi v tom, čím si musí procházet, a že se vůbec takové věci tahají na veřejnost. On chce být prostě sám sebou a dělat si, co chce, ani není gay. Jen tráví volný čas dragem, což je vyjádření sama sebe skrz umění," míní Stupka.

On sám se k homosexuální orientaci hlásí a při svém jednání s Kuchařovou neměl nikdy pocit, že by byla homofobní, o to víc ho obsah církevní žaloby, který se dostal na veřejnost, překvapil. "Vůbec jsem to nepozoroval, setkali jsme se na jednom summitu, psali si ohledně našeho projektu. Překvapuje mě to, když je to člověk, který řeší genderovou problematiku v mezinárodním měřítku. Ani nejde o to, že by něco řekla, ale o to, co se píše v té žalobě," svěřil.

Jedním ze šokujících aspektů celé věci bylo vyjádření Brzobohatého, že ho manželka poslala na sexuologické vyšetření, aby zjistila, zda není jeho chování, respektive homosexualita, dědičné. "Je to hnus. Zarazilo mě použití slov sexuální deviace. To je komunistický normalizační slovník, který se u nás už nepoužívá. Jsme o dům vedle," rozhořčil se Stupka.

"V úterý jsem měl schůzku na ministerstvu zahraničí a řekl tam, že takový člověk by neměl Českou republiku zastupovat. Nedává smysl, aby naši zemi v OSN v lidskoprávních otázkách zastupoval někdo, kdo je homofobní. Kdyby tady vládla SPD, ať si tam klidně Taťánu Kuchařovou pošle, ale my tady máme vládu, která si na rovnosti a lidských právech zakládá. Nedoporučoval bych jim, aby v této kooperaci pokračovali," dodal.

A co by Taťáně vzkázal? "Mně je jí vlastně svým způsobem líto. Nevím, zda jde o nějaké nepochopení anebo osobní problémy, že tuhle strašnou věc řekla a zachovala se tak. Pevně doufám, že to tak nemyslí a celé je to vykonstruované k tomu, aby církev dovolila ten rozvod. Ale jestli to takhle myslí, tak ten, kdo by měl jít k doktorovi, je Táňa," uzavřel. ■