Zpěvačka, která chtěla zastupovat Řecko v Eurovizi, způsobila na pláži pozdvižení díky o číslo menším bikinám

Antigoni se předvedla na řecké pláži. Profimedia.cz

Soutěž o nejzajímavější zpěváky možná o hodně přišla. Antigoni Buxton, rodilá Britka s řeckými kořeny, chtěla slunnou zemi zastupovat v Eurovizi. Když se jí to nepovedlo, poutá na sebe pozornost producírováním v titěrných plavečkách.

Antigoni se poprvé proslavila v reality show Love Island. Nechtěla ale žít jen z pomíjivé televizní slávy, a tak se snaží prorazit jako zpěvačka. Loni přivezla do Athén tři své songy a toužila po tom ukázat se na pódiu obří hudební show. Výběrovým řízením ovšem neprošla. Na Řecko, odkud pochází její matka Tonia, televizní moderátorka a kuchařka, ale nezanevřela a ráda se potuluje po místních plážích.

A právě na ostrově Mykonos teď Antigoni způsobila menší pozdvižení. Slunci totiž nastavila své tělo jen v opravdu miniaturních bikinách, jejichž horní díl toho mnoho nezakrýval. Skoro to vypadalo, jako by televizní hvězdička na své tělo napasovala plavky o číslo menší, než by zrovna jí vyhovovaly. Sama ale byla se svým zjevem spokojena a svou postavu hrdě vystavovala. Antigona se sice předvádí, muže ale na své přednosti v současné době neláká. Chodí totiž se svalovcem jménem Alex Colorado, který se proslavil tím, že na sociální síť přidává snímky ze svých cest po světě. ■