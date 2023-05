Ondřej Brzobohatý si svůj koníček vychutnával i na jevišti. Do ženských šatů se oblékl i s otcem Radoslavem

Ondřej Brzobohatý s rodiči Hanou Gregorovou a Radoslavem Brzobohatým Herminapress

Hudebník Ondřej Brzobohatý (40) nedávno přiznal, že se rád převléká za ženu. Je to jeho koníček a pro své druhé já si vybral vtipnou přezdívku Tiffany RichBitch. Brzobohatý ostatně vyrůstal v uměleckém prostředí, jeho tatínkem byl slavný herec Radoslav Brzobohatý (✝79), maminka je slovenská herečka Hana Gregorová (70).

A v hereckých šatnách rozhodně není nouze o nejrůznější převleky, paruky a šaty. V divadelní hře z prostředí travesti show Klec bláznů ostatně před lety skotačil i samotný Radoslav Brzobohatý s manželkou Hankou.

Společně s nimi si v ženském outfitu zahrál i Ondřej Brzobohatý, který tak na jevišti s radostí využil i svůj koníček, s nímž nemá jeho současná partnerka Daniela Písařovicová (44) žádný problém.

O své zálibě v parukách, ženských šatech a líčení, hudebník promluvil poté, co se do deníku Blesk dostal dokument s obsahem církevní žaloby, jejímž cílem je anulace církevního sňatku s Taťánou Kuchařovou (35).

Hudebník ale popírá, že by měl, jak se v textu žaloby píše, problém se sexuální orientací nebo snad, že by nemohl mít děti. Z úniku dokumentu obvinil Kuchařovou, ta to nadále odmítá. Na stranu Ondřeje Brzobohatého se záhy postavila celá řada celebrit od Libora Boučka a Jakuba Prachaře po Evu Burešovou či Sandru Novákovou. ■