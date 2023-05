Blíží se jeho osudový měsíc. Parťák Hany Zagorové Petr Rezek se v červnu dvakrát znovu narodil

Petr Rezek zavzpomínal pro Super.cz na dvě ošklivé bouračky, kdy měl namále. Foto: Vlaďka Merhautová, Super.cz

Šlo o bouračky, při kterých ale nefiguroval jako řidič. Ta z doby poměrně nedávné se datuje do června 2012, kdy přežil těžkou autohavárii nedaleko slovenského Trenčína. „No jo, ale já se znovu poprvé narodil taky v červnu 1968. To jsme měli šílenou havárii s Karlem Černochem,“ řekl Super.cz.

Během ní vyletěli z oken auta, protože tehdy ještě neexistovaly bezpečnostní pásy. Jel z Brna spolu s kolegou Černochem (†64) a varhaníkem Juventusu, jejich tehdejší kapely, po staré silnici.

„Neuvěřitelná klika! Skutečně jsme lítali okny ven! Stalo se to někde před Jihlavou. Karel, který řídil, dostal po noční bouřce smyk na bahně. Narazil do švestky u silnice jen reflektorem, takže se auto v pangejtu roztočilo a nás to vyházelo,“ teď už se usmívá Rezek při děsivé vzpomínce.

Vyvázl bez zranění, to utrpěl až při druhé autohavárii v roce 2012. „Což bylo v době, kdy jsem vystupoval s Hankou Zagorovou a jezdili jsme s BOOM!Bandem Jirky Dvořáka. U Trenčína na nás kamión v zatáčce vysypal celý náklad piv v basách. Jirka zareagoval nejlíp, jak mohl. Nedělal s tím autem vůbec nic,“ vypráví nám o druhé strašlivé bouračce.

„Napálil to do beden, kdyby uhnul, tak jsme se zabili o stromy. Bedny auto totálně zničily a nás zachránily airbagy. Jak jsem se praštil hlavou o střechu vozu, tak mi praskla sítnice v levém oku. Přišel jsem na to pozdě, až teprve asi za půl roku v opavském kině Opava při koncertu. Do sklivce se mi začala vylévat krev.“

Jeho oční lékařka si s tím nevěděla rady, tak ho poslala k odborníkovi do nemocnice, který to zpěvákovi spravil laserem. Podíval se mu i do druhého oka a konstatoval, že ho má také naprasklé, takže i pravé „opravil“. Úraz naštěstí neměl trvalé následky a Rezek vidí dobře.

Děsivá bouračka měla legrační dohru. V té době se Česko snažilo o kvalifikaci ve fotbale na mistrovství světa. Náš tým hrál ve Skotsku proti Skotům a k postupu jsme potřebovali aspoň remízu.

„Několik minut před koncem zápasu jsme prohrávali 1:2 a útočník Rezek nafilmoval penaltu v pokutovém území, naši vyrovnali a jeli na MS. A pak se psalo: Jeden Rezek padá v desítce a na druhého Rezka padají desítky,“ směje se tehdejšímu vtipu Petr Rezek. ■